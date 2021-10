Aline (15) redt leven van man die zich verslikt in restaurant

Aline was eerst niet van plan om mee te gaan, toen haar moeder Angelique vorige week donderdag vroeg om ’s avonds iets te gaan eten. Ze had een toets Engels de volgende dag, maar studeren kon ze ook aan tafel, redeneerde ze, en dus reserveerden ze toch een tafeltje in Bistro Apero in Sint-Martens-Latem. Voor één van de andere klanten betekende deze beslissing zijn redding.



,,Mijn moeder kwam er een vriendin tegen, die haar vijftigste verjaardag kwam vieren”, vertelt Aline. ,,Toen ik mijn dame blanche aan het opeten was, hoorden we plots de man van die vriendin in paniek roepen: ‘Patje, Patje wat is er aan de hand?’ We dachten eerst dat het niks bijzonders was, tot we de cafébazin hoorden bellen naar het noodnummer 112 om een ambulance te sturen. De schoonvader van mijn moeders vriendin was blijkbaar aan het stikken in een stuk vlees. Mijn mama zei dat ik niet moest gaan kijken, dat het wel goed zou komen. Maar niemand van de omstaanders wist precies wat er moest gebeuren en toen heb ik vanop mijn stoel geroepen dat men de Heimlich-greep moest toepassen. Dat hielp niet en toen ik het gezicht van de man helemaal blauw zag worden, ben ik naar de tafel gelopen.”



,,Ik voelde geen polsslag meer en toen besefte ik dat ik moest ingrijpen”, vervolgt Aline. ,,In het vijfde leerjaar heb ik een basisopleiding EHBO gevolgd en in het zesde leerjaar heb ik geleerd hoe je hartmassage moet geven. Ik vroeg iedereen om plaats te maken, ben op mijn knieën gaan zitten en ik ben eraan begonnen. Na enkele minuten begon de man te hoesten en toen heeft zijn schoondochter het stuk vlees uit zijn luchtpijp kunnen halen. Hij was nog steeds aan het stikken en ik ben blijven doorgaan met reanimeren tot ik niet meer kon. Een andere klant heeft het toen overgenomen tot de hulpdiensten arriveerden. Toen ze hem wegbrachten met de brancard, leek het alsof ik in een droom zat waaruit ik plots ontwaakte. Ik ben ongeveer tien minuten bezig geweest met reanimeren, maar dat leek helemaal niet zo lang. Achteraf heb ik vernomen dat er voedsel terechtgekomen was in de longen. De man ligt nog steeds ter observatie in het ziekenhuis, maar het gaat al beter. Ik ben blij dat hij het overleefd heeft.”