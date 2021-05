Aldi geeft als vijfde supermarktketen zijn kippen een beter leven

Pollepel thuis Dit is het Amerikaan­se zusje van de Rotterdam­se Kapsalon en patatje stoof

26 mei Nu de restaurants bijna weer open mogen, laten we nog snel wat onverantwoord troostvoer thuis bezorgen. We bestellen bij The Goat, een nieuw ‘fastfood’-restaurant in het centrum van Rotterdam met Amerikaanse smashburgers en loaded fries, de allernieuwste snacktrend.