Alcoholvrije gin bestaat vrijwel volledig uit water, maar kost vaak net zoveel als de echte

Alcoholvrij, de vraag ernaar wordt steeds groter. Kozen mensen er voorheen voor omdat ze nog moesten rijden, zwanger waren, of bepaalde medicijnen gebruikten, tegenwoordig laten steeds meer mensen alcohol staan uit gezondheidsoverwegingen.

Uitgefilterde alcohol

In de aflevering van vanavond vertelt slijter Jolanda Buhrs dat bier of wijn zonder alcohol maken eigenlijk heel simpel is: je maakt eerst een normaal biertje of wijntje en filtert de alcohol er vervolgens uit.

Bovendien levert alcoholvrij bier je ook nog een voordeel op, legt Buhrs uit. ,,Tijdens het productieproces worden de suikers er namelijk ook uitgehaald en daardoor zitten er 60 procent minder suikers en calorieën in.”

Geen druppel meer

Voormalig kroegtijger Tim Knol vertelt in de uitzending dat hij tegenwoordig geen druppel alcohol meer drinkt. De zanger dronk naar eigen zeggen zoveel dat het problematisch werd. ,,Na een optreden dook ik de kroeg in om te ontladen. Ik ging vaak tot 5.00 uur door en dronk dan vijftien tot twintig bier”, vertelt hij.



Samen met presentator Ersin Kiris proeft Knol van de alcoholvrije drankkaart in zijn plaatselijke stamkroeg, waaronder ook de alcoholvrije wodka. ,,Heel vies dit. Het is gewoon water met suiker en iets chemisch erin”, constateren de heren.

Prijzen door het dak

Ook in de slijterijen is het alcoholvrije assortiment de afgelopen tijd steeds groter geworden. Het is zo gek nog niet te bedenken en er bestaat wel een non-alcoholische variant: van alcoholvrij bier en wijn tot alcoholvrije wodka en zelfs gin 0.0 komt aan bod. Anders dan bier of wijn zonder alcohol, gaan de prijzen bij de alcoholvrije gin, ook wel botanical of kruidendestillaat genoemd, wél door het dak. Hier leg je al gauw zo’n paar tientjes per fles voor neer, maar waarom?

Jaco van der Leun is meesterdestilleerder bij destilleerbedrijf Loopuyt. Hij laat presentator Teun van de Keuken zien hoe de botanical gemaakt wordt. Alcoholvrije gin wordt gemaakt in een klein keukentje, door Van der Leun ‘speakeasy distillery’ genoemd. Alsof je in een klein scheikundelab staat, met aan weerskanten vaten met daarin kruiden en water.

Smaakt beter dan alleen tonic

Wat nou als je een gewone tonic drinkt en het er hip uit laat zien, vraagt Van de Keuken zich af. Dat komt volgens Van der Leun niet overeen met het echte gin-tonic-gevoel. ,,Je wilt het met het kruidendestillaat toch zoveel mogelijk nabootsen; bovendien smaakt een alcoholvrije gin-tonic veel beter dan alleen een tonic.”



Het eindproduct bestaat slechts voor 5 procent uit het kruidendestillaat, de overige 95 procent is water. Waarom mensen toch zo graag flink betalen voor dit mengsel , is in de uitzending te zien.

De aflevering van Keuringsdienst van Waarde wordt donderdagavond uitgezonden om 20.25 uur op NPO 3.

