Albert Heijn steekt lokale restaurants in acht steden helpende hand toe met een plek in het koelschap

De bescheiden lokale samenwerking met restaurants krijgt vorm in acht Albert Heijn XL-winkels in Nederland, meldt de AH-woordvoerder desgevraagd. Het gaat om winkels in Amsterdam, Den Haag, Tilburg, Eindhoven, Delft, Leiden, Ede en Nijmegen. In Ede gaat het om één weekend.

Pilot

,,We zijn hier afgelopen weekend mee begonnen en doen dit vier weekenden lang tot en met 14 februari”, aldus Jerina van Heck. ,,Het gaat om een wisselend aanbod van verschillende restaurants en keukens, van Italiaans tot Indonesisch. De boxen zijn voor twee personen en variëren van 2 tot 3-gangen diners.” De prijzen liggen tussen de 20 en 40 euro.

Quote Het is een rottijd waar we in zitten, als je dan zoiets kunt doen is dat heel erg positief

Het is niet de enige supermarkt die lokaal steun biedt. In Delft hebben drie Plus-ondernemers en twee Jumbo-vestigingen de handen ineengeslagen om de lokale restaurants te helpen. Ze deden eind december een oproep in een video. Albert Heijn gaat verder met de proef. Hans Verhoeven trapte als eerste Tilburgse restaurant af. ,,Het is een rottijd waar we in zitten, als je dan zoiets kunt doen is dat heel erg positief”, vertelt Hans Verhoeven van het Tilburgse restaurant Kok Verhoeven. De chefkok gaat diners maken voor twee personen, met een amuse en voor- en hoofdgerechten. In een box à 39,95 euro.

,,Het is een pilot”, zegt Mike de Bruin, assistent-manager van de AH XL in Tilburg. ,,Heel tof om te doen, lokale ondernemers hebben het moeilijk door corona, zo kunnen we ze helpen. Als het succesvol blijkt, geven we er in de toekomst mogelijk een vervolg aan.”

Andere tak van sport

Hij heeft nog geen flauw benul hoe hard het gaat lopen. ,,Wat als ik heel het weekend in de keuken moet staan?” Verhoeven schiet in de lach. ,,Nou, dat mag ik hopen. De keukenbrigade is er ook heel blij mee.”



Het is wel een andere tak van sport dan ‘sausjes maken in de keuken’. ,,Natuurlijk hebben wij ook wel regels in de keuken, maar die in de supermarkt zijn echt heel erg streng. Je moet alles nauwgezet vermelden. Van allergenen, de grammen aan gewicht tot de e-nummers.”

Maar: het is fijn om weer bezig te zijn, vertelt de chefkok. Ze zijn binnenkort al bijna een jaar dicht. ,,Het maakt iedereen wel erg creatief, om ons heen verzinnen koks de gekste dingen. Ik hoorde van een sterrenkok die in een SRV-wagen door de stad rijdt bijvoorbeeld. Dat moet je ook doen, bezig blijven.”

Bekijk hier de video's over Koken&Eten:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.