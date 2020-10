Albert Heijn roept hamburgers, braadworsten en rundervinken terug

Albert Heijn 5x Viva Vega!

Minder vaak vlees op het menu is niet alleen beter voor je eigen gezondheid, maar zeker ook voor die van het klimaat. Vlees is namelijk verantwoordelijk voor 40 procent van de broeikasgassen die vrijkomen bij de productie van ons voedsel. Minder is beter dus. Met deze tips is het een makkie om zelfs als grootste vleesverslinder eens een vorkje te prikken in zo’n sappige groenteburger.