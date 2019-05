Albert Heijn gaat korting geven op basis van de voorraad en... het weer

Volledig scherm In het schap is te zien wat de normale prijs is. © AH Deze vorm van korting geven heet dynamisch afprijzen. De software, die bij de afdelingen voor gevogelte en vis wordt gebruikt, houdt rekening met verschillende factoren om volgens AH de beste korting te berekenen. Het antiverspillingsbedrijf Wasteless heeft de supermarktketen geadviseerd. Dat is dezelfde organisatie waarmee Marqt samenwerkt.



Het afprijzen van producten die tegen de uiterste houdbaarheidsdatum aan lopen is niet nieuw. Al jaren gebruikt Albert Heijn de sticker met de tekst ‘35% korting weggooien is zonde’. Een mooie manier om voedselverspilling te verminderen en klanten een korting te geven, vindt de supermarkt.

Locatie

Het dynamische afprijzen gaat een stapje verder. Daarbij wordt gekeken de locatie van de winkel, de bonusaanbiedingen van de week, de weersomstandigheden, het historische verkoopverloop en de voorraad in de winkel. Wat heeft het weer met de korting te maken? ,,Neem barbecuevlees’’, zegt Anoesjka Aspeslagh van Albert Heijn. ,,De prijs daarvan kan veranderen als het weer omslaat.’’ Als het ineens regent, zal de vraag naar het vlees immers afnemen. Maar met lagere prijzen zijn mensen wellicht alsnog geneigd het te kopen.



Het algoritme wordt vanuit het hoofdkantoor aangestuurd. Klanten zien in het schap ook hoeveel een product normaal kost. De verandering is continu, maar gaat alleen omlaag, niet omhoog. Als klant hoef je dus niet bang te zijn dat je pakje kip bij de kassa meer kost. ,,Stel dat je een uur in de winkel bent, dan kan het bij de kassa alleen lager zijn”, aldus Aspeslagh. De proef in de winkel in Zandvoort duurt twee maanden. De proef gebeurt daar omdat de winkel elektronische kaartjes bij de schappen heeft.

Het voordeel van het elektronisch afprijzen is dat het ‘slimmer’ is. ,,Het systeem met de sticker is statisch. Daar zit geen intelligentie achter”, aldus de woordvoerder. Oftewel: de korting is altijd 35 procent. Bij het dynamische afprijzen kunnen kortingen hoger worden als, zoals in bovenstaand voorbeeld, het weer omslaat en de verkoop van vlees voor op de barbecue ineens afneemt.



De proef is alleen voor verse producten, omdat die meer ‘last’ hebben van de uiterste houdbaarheidsdatum. Meer dan bijvoorbeeld pindakaas. En bij groente en fruit kijken klanten vaak naar het uiterlijk. Aspeslagh: ,,De ene klant wil graag een exemplaar dat nog hard is of juist eentje die ze meteen kunnen eten.”

Campagne

Voedselverspilling is een belangrijk thema voor alle supermarkten. Om verspilling in Nederland tegen te gaan is dit voorjaar de campagne Hoe verspillingsvrij ben jij? gehouden. Dat was een initiatief van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling en is een samenwerking tussen diverse Nederlandse bedrijven en organisaties, waaronder Albert Heijn, Voedingscentrum, Google, wetenschappers en de overheid.



De stichting wil alle mensen in Nederland bereiken om tips te geven. Dit doet ze onder andere met de hulp van bekende Nederlanders, zoals Estée Stroker. Het doel is om voedselverspilling in Nederland te halveren. ,,Samen maken we het verschil. Alleen als iedereen zich inzet, lukt het ons de voedselverspilling in 2030 te halveren”, zei directeur van de stichting Toine Timmermans tegen deze site.

