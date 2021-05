Airfryer echt veel gezonder dan frituur? Dit zeggen de experts

Thuisbe­zorgd-oprichter haalt uit naar Uber-top­man: ‘Ga belasting betalen!’

22 april Topman Jitse Groen van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, bekend van Thuisbezorgd.nl, heeft op Twitter gebakkeleid met Dara Khosrowshahi van concurrent Uber. De twee vlogen elkaar verbaal in de haren nadat Uber via een interview in de Britse zakenkrant Financial Times had aangekondigd met maaltijdbezorgdienst Uber Eats in Duitsland actief te worden. Just Eat Takeaway is daar de grootste partij.