AH reageert hilarisch op 'lullige' klacht over bakvormpjes

Maarten Cruts kreeg een bakvormpje Y cadeau van AH. Hartstikke leuk, vond hij, maar het resultaat zag er een beetje 'anders' uit dan bedoeld. Dus hij postte op Facebook een bericht met de boodschap dat hij voor zijn vrouw lekkere koekjes had gemaakt. ,,Ik had van de Letter Y, wat het denk ik moest zijn. Mijn vrouw was redelijk verrast toen ze de oven openmaakte.... kunnen jullie verklaren of dit zo hoort te zijn? Het lijkt niet echt op een Y, of is hier iemand nou echt de koekenbakker?''