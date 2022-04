7 tips voor hapjes die niet veel kosten: 'Zelfgemaakte popcorn is de beste betaalbare snack ooit’

1. Besteed aandacht aan je hapjes

Als je hapjes maakt is het volgens bespaarexpert Adine Faber-Versluis belangrijk om er wat tijd en aandacht aan te besteden. Op die manier krijgen je hapjes al snel een wat luxere uitstraling. ,,Van een schaal met blokjes kaas kun je ook een toren maken van kaasblokjes met tomaatjes, komkommer en zilverui”, zegt Faber-Versluis, oprichter van de websites Money Mind Academy en Lekker leven met minder. ,,Het vult meer, dus mensen eten het minder snel achter elkaar en je hebt dus minder nodig, maar het ziet er ook leuker en luxer uit. Je wilt je gasten een belevenis geven zonder dat je failliet gaat aan die hoge prijzen.” Supermarkten bieden voor hapjes als kaasblokjes vaak de 3 voor 5 euro-aanbieding. Een pot zilverui kost slechts 59 cent.

,,Maak je nacho’s luxer door ze op te leuken met kaas, een uitje en paprika. Maak een grote bak, doe er wat chilisaus (vanaf 68 cent) bij en je bent klaar”, vervolgt Faber-Versluis. Een zak tortillachips is al te koop voor zo’n 65 cent. Huzarensalade of eiersalade doet het volgens haar ook altijd goed. ,,Dat maak je makkelijk zelf en kun je mooi aankleden. Je kunt ook afwisselen met goedkopere en duurdere producten. Zo heb je een mooie balans, maar blijft het toch behapbaar.”

2. Kies goedkope producten

Volgens geldblogger Renée Lamboo, die op haar site Porterenee verschillende (be)spaartips deelt, hoeven we niet speciaal exclusieve dingen in huis te halen. ,,Kijk welke betaalbare dingen je lekker vindt en kijk wat je daarvan kunt maken. Met pindakaas kun je de leukste dingen maken, bijvoorbeeld met banaan.” Voor nog geen 2 euro heb je al een pot pindakaas, een tros bananen kost ongeveer 1,40 euro. ,,En vergeet de zoute stokjes niet, die kosten 60 cent voor een zak. En zelf popcorn maken is de beste betaalbare snack ooit.” Vanaf 1,19 euro kun je een zak kopen waar je heel veel bakken mee kunt bereiden.

Quote Plakjes komkommer met roomkaas, waar je dan weer een plakje komkommer bovenop legt, zien er echt als een hapje uit Adine Faber-Versluis, bespaarexpert

3. Let op aanbiedingen

Voor hapjes kun je ook de zogenoemde Too good to go-pakketten gebruiken, zegt Faber-Versluis. ,,Daar zit vaak van alles in. Als je elke week zo’n doos hebt zitten er altijd wel geschikte producten bij. Aan het einde van de dag boodschappen doen is ook handig vanwege de kortingsstickers. Ik ging zelf altijd op zaterdagavond.”

4. Ga voor (snack)groenten

Vanwege de prijs koop je liever groenten dan vlees, adviseert Faber-Versluis. Een hele komkommer kost bijvoorbeeld maar een euro. ,,Plakjes komkommer met roomkaas (63 cent), waar je dan weer een plakje komkommer bovenop legt, zien er echt als een hapje uit, in tegenstelling tot ‘gewoon’ een bakje komkommer.” Snackgroenten met zelfgemaakte dipsaus zijn ook altijd goed. Voor 1,05 euro heb je al een bakje cherrytomaten, een zakje mini-wortelen kost je ongeveer een euro.

Je doet er wel verstandig aan om seizoensgroenten te kiezen, zegt Lamboo. ,,Serveer in de winter dus geen aardbeien. Pompoen (ongeveer 2 tot 3 euro) kun je voor allerlei dingen gebruiken. Maak er soep van, dat is altijd goed. Dat kun je op allerlei feestelijke manieren opdienen, zoals in kleine kommetjes of bekertjes. Of rooster een bloemkool (2,20 euro) met kruiden en serveer het als snack met hummus (1,29 euro per bakje). Je kunt ook tomatensaus en kaas op een plakje courgette (1 euro per stuk) in de oven doen, dat lijkt op pizza.”

Volledig scherm Met bladerdeeg kun je makkelijk en goedkoop zelf hapjes maken. © Getty Images/iStockphoto

5. Soep met bladerdeegreepjes

,,Soep kun je opleuken met bladerdeegreepjes”, tipt Lamboo. Bladerdeeg heb je al voor 65 cent. ,,Bedek ze met rozemarijn of andere kruiden en doe er wat zeezout op. Die bak je in de oven af, dat ziet er heel homemade en culinair uit. Wat je ook doet: blijf ver weg van alles wat kant-en-klaar in de vriezer ligt. Dat zijn de dingen waar je het meeste geld voor betaalt.”

6. Kies voor eieren

,,Alles met gekookte eieren is een vrij goedkope snack. Daar zijn allerlei dingen op te verzinnen, zoals gevulde eieren”, aldus Lamboo. Eieren kun je ook vaak in de buurt langs de weg kopen, weet Faber-Versluis. ,,Zo’n doosje kost dan bijvoorbeeld 1,50 euro.”

7. Maak pitabroodjes en sandwiches

,,Beleg pitabroodjes (70 cent) met smeltkaas (1,19 euro) en jalapeño’s (2,35 per pot), doe ze in de oven of onder het tosti-ijzer en snijd ze in driehoekjes”, tipt Lamboo tot slot. ,,Minisandwiches vind ik ook altijd leuk. Beleg een brood en zet er een glas ondersteboven op, dan kun je hem zo uitsnijden.” Afhankelijk van het brood dat je kiest kost een witbrood je tussen de 1 en 2 euro.



Kruidenboter kun je zelf maken. ,,En alles met maïs- of rijstwafels (gemiddeld tussen de 45 cent en 1 euro), op Instagram of Pinterest kun je allerlei recepten daarvoor vinden. Het is sowieso een goede tip om daarop te kijken.”

Wat zijn geschikte hapjes voor de kinderen? Ouders van nu zette de beste tips op een rij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.