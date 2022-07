Wereldprimeur in Assen: proef met ‘fossielvrij’ asfalt

Voor het eerst in Nederland en voor zover bekend zelfs voor het eerst in de wereld is 100 procent ‘fossielvrij’ asfalt aangebracht. Het is het meest vergaande in een reeks initiatieven om aanleg en onderhoud van wegen en fietspaden duurzamer te maken.

Traditioneel asfalt bestaat uit zand, steen en het olieproduct bitumen: een zware, taaie vloeistof die bijzonder geschikt is om vulstoffen in het asfalt (steen en zand) met elkaar te verbinden. In de proef die morgen begint in de gemeenten Assen en Oude IJsselstreek is het olieproduct bitumen helemaal vervangen door een 100 procent biologisch bindmiddel.

Het asfalt op de Nederlandse snelwegen is om de 15 jaar aan vervanging toe, dat op provinciale en lokale wegen om de 20 jaar. Er zijn al verschillende proeven om dit duurzamer te doen. Op 25 plekken liggen proefstroken met, zoals dat wordt genoemd, bio-asfalt. Daarbij is bitumen gedeeltelijk vervangen door plantaardige producten. Ook is er al asfalt dat voor 100 procent bestaat uit hergebruikt asfalt.

Maar in al die gevallen is er dus toch nog oliehoudend product in verwerkt. In de proefvakken van respectievelijk 500 meter en 1 kilometer die donderdag zijn aangelegd, zit helemaal geen oliehoudend product meer in, zegt directeur Ralph Venema van het Asfalt Kennis Centrum, een samenwerkingsverband van kleine en middelgrote bedrijven in de wegenbouw. ‘Harsfalt’, zoals hij het noemt, moet bijdragen aan de reductie van het gebruik van fossiele grondstoffen en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Bij traditioneel asfalt is na drie jaar de eerste schade meetbaar. De proefvakken in Assen en Oude IJsselstreek worden vier jaar lang gemonitord om in de gaten te houden hoe snel zo’n ‘groen’ wegdek slijt. Het asfalt is overigens wel gewoon zwart.

Nieuwe asfalt moet erkend product worden

Als na de proefperiode blijkt dat de gemonitorde proefvlakken voldoen aan de kwaliteitseisen, dan moet het nieuwe asfalt een erkend product worden, zegt Bouwend Nederland, de grootste werkgeversorganisatie in de bouw en infrastructuur. ,,Geef aannemers meer ruimte om duurzame mengsels aan te bieden. Vertrouw op de kennis uit de markt en omarm nieuwe en duurzamere producten sneller. Opdrachtgevers kunnen hierbij een belangrijke rol spelen door te vragen naar een duurzamer asfaltmengel dan de standaard bepalingen momenteel voorschrijven.”

