Prominente milieueconoom haalt uit naar Hitteplan RIVM: 'Dit is toch niet te geloven’

De gepromoveerde milieueconoom Jetske Bouma vindt het ‘onthutsend’ dat in het Nationaal Hitteplan wordt geadviseerd om bij hoge temperaturen de airco aan te zetten . In een bericht op LinkedIn schrijft de wetenschappelijk onderzoeker de frustratie van zich af. ,,Heel Europa is bezig om ervoor te zorgen dat mensen géén airconditioner kopen, maar in Nederland doen we vrolijk of er niets aan de hand is.”

Met de stijgende energieprijzen en de klimaatcrisis in het achterhoofd beginnen Europese landen meer werk te maken van maatregelen om het energieverbruik te verminderen. Zo probeert Frankrijk het gebruik van airconditioners aan banden te leggen. Winkels die de airconditioning aanzetten, maar de deuren openhouden krijgen een boete van 750 euro. In Italië wordt er een maximumgrens gesteld aan airconditioning in overheidsgebouwen.

De maatregelen passen in de wens om duurzamer met energie om te gaan. Ter verduidelijking: een ventilator verbruikt vergeleken met een airco tot wel dertig keer (!) minder elektriciteit. Dat het RIVM het gebruik van de airco toch nog prominent adviseert, is tegen het zere been van milieueconoom Jetske Bouma. Ze werkt als programmaleider bij een overheidsinstantie, maar doet haar beklag op persoonlijke titel, benadrukt ze. ,,Ik las een nieuwsbericht over het hitteplan en dacht dat daarin een fout stond, maar toen ik naar de site van het RIVM ging zag ik dat het wel degelijk om een echt advies ging. Ik kon het niet geloven”, vertelt ze aan deze site.

‘Onbegrijpelijk’

Sinds woensdag geldt het Nationaal Hitteplan voor heel Nederland. Vooral ouderen die al een kwetsbare gezondheid hebben lopen een verhoogd risico op uitdroging of andere levensbedreigende kwalen als gevolg van de hitte. Het gaat dan om mensen met bijvoorbeeld een hartkwaal. Het RIVM raadt vooral die mensen aan om het hoofd koel te houden met behulp van gordijnen, ventilator of airco. ,,Dat laatste vind ik echt onbegrijpelijk”, zegt Bouma. ,,In Madrid mag de airco in openbare gebouwen en bedrijfsruimtes niet lager dan 27 graden en dan gaan wij doodleuk bij 25 graden zeggen dat je de airco aan moet doen. Ik vind het onthutsend dat een publiek instituut dit als oplossing aandraagt.”

Een woordvoerder van het RIVM snapt de kritiek, maar zegt dat het twee kanten op werkt. ,,Het is niet zo dat we zeggen: je moét een airco kopen want alleen zó kom je deze dagen door. We geven verschillende tips over hoe je je huis kunt verkoelen, bijvoorbeeld met zonwering of een ventilator. In sommige gevallen is dat door bouwtechnische redenen alleen niet altijd mogelijk. Natuurlijk hopen we dat de eigenaren van een airco zo min mogelijk energie verbruiken. Voor de mensen met een kwetsbare gezondheid of die echt slecht tegen hitte kunnen kan een airco dezer dagen wel echt uitkomst bieden.” Het RIVM benadrukt dat het Hitteplan in ontwikkeling is en met de tijd meegaat. ,,We zijn bezig met een onderzoek hoe we onze communicatie rondom dit onderwerp blijvend kunnen verbeteren.”

Gigaprobleem

Voor Jetske Bouma kan een aanpassing van het advies niet snel genoeg komen. ,,We hebben echt een gigaprobleem om mee te dealen. We zien steeds meer de gevolgen van klimaatverandering opduiken. Die vicieuze cirkel wordt alleen maar erger, zeker als we allemaal ook nog eens airco’s gaan kopen. We hebben een realiteit waarmee we moeten dealen. Die is niet leuk, maar met een energievretende airco gaan we dit probleem niet oplossen. Zo maken we het juist alleen maar erger en erger.”

Met haar bericht op LinkedIn, dat al ruim 700 keer is geliket, uit Bouma ten slotte forse kritiek op de regering. ,,Waarom lukt het ons maar niet om onze lessen te leren en nu eindelijk eens te beginnen met het vergroenen van onze steden, ontstenen van onze tuinen, vasthouden van ons water, zorgen voor onze ecosystemen en verlagen van ons tempo zodat we weer veerkrachtig worden en met hitte en andere tegenslagen om kunnen gaan?”

Steeds meer airco’s Steeds meer Nederlandse huishoudens hebben de laatste jaren een airco geïnstalleerd. Waar er in 2016 nog 75.000 airco’s verkocht werden, waren dat er in augustus 2020 al 185.000, vertelde Miranda Groot Zwaaftink van de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) eerder al. ,,Het KNMI voorspelt dat hittegolven steeds vaker voor gaan komen”, aldus Lenneke Kuijer van de Eindhoven University of Technology. ,,Daarnaast werken we steeds meer thuis en hebben we daar steeds vaker koeling voor nodig. Het is dus logisch dat de vraag naar airco’s toeneemt. Daarom is het juist nu belangrijk om aandacht te vragen voor dit onderwerp. We zouden met onze ambitie om de uitstoot van CO2 terug te brengen minder energie moeten gebruiken, maar doordat er steeds meer airconditioners zijn, wordt de energievraag juist groter. Gelukkig zijn er andere manieren om met de toenemende warmte om te gaan.”

