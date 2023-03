Natuurmonumenten zet bijzondere wandelroute van verloren soorten uit

Zonnepane­len én waterstof­pro­duc­tie, nieuw windparken worden slimmer

Windenergie op zee maken kunnen we nu wel. Nu komt de volgende stap. Hoe zet je die groene stroom nuttig in op momenten dat er weinig vraag is? Waterstof gaat grote rol spelen én drijvende zonnepanelen tussen de windturbines zodat er ook stroom is als het niet waait.