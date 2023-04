Milieuactivisten spannen zaak aan om ‘valsspelen’ EU: ‘Kernenergie is niet groen’

Twee afzonderlijke rechtszaken worden dinsdag aanhangig gemaakt bij het Gerechtshof van de Europese Unie in Luxemburg - één door Greenpeace en één door een samenwerking van onder meer Client Earth en het Wereld Natuur Fonds. Dat schrijft The Guardian. De stap volgt op een indeling van brandstoffen in een nieuwe Europese gids die investeerders warm moet maken om miljarden in groene technologieën te steken.

In die gids worden gas en kernenergie aangemerkt als overbruggingstechnologieën om Europa klimaatneutraal te hebben in 2050. Greenpeace betoogt dat de Europese Commissie daarmee onrechtmatig handelt. Gas en kernenergie zijn opgenomen vanwege ‘politiek gemotiveerd lobbywerk’, zegt Nina Treu, de uitvoerend directeur van Greenpeace Duitsland. Zo is gas volgens Greenpeace geen ‘overgangsbrandstof’, omdat alle gasgestookte centrales die nu in gebruik worden genomen ook na 2050 nog zullen draaien.

‘Bouw kerncentrales belemmert hernieuwbare energiebronnen’

De milieugroep stelt dat de bouw van nieuwe kerncentrales - die in Europa zo’n één tot twee decennia in beslag neemt - de overstap van steenkool naar andere energiebronnen zal vertragen. Ook zal het de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen belemmeren, kan het ongelukken veroorzaken en tot vervuiling leiden. ,,Kernenergie is gevaarlijk, duur, kwetsbaar voor klimaatverandering en te traag om de afbraak van het klimaat te stoppen”, aldus Treu.

De rechtszaak is ‘in wezen een eis tot handhaving’, zegt de Duitse advocaat Roda Verheyen, die is ingehuurd door Greenpeace. ,,Houd u aan uw eigen wet. Voer de Europese green deal daadwerkelijk uit”, zegt ze, verwijzend naar het paradepaardje van de EU op klimaatgebied.

Ongeloofwaardig

Client Earth vecht samen met drie andere milieugroeperingen de opname van gas in de lijst aan. Dat is volgens hen in strijd met de EU-klimaatwetgeving, die een juridisch bindende doelstelling bevat om tegen het midden van de eeuw een netto nuluitstoot te bereiken. ,,Fossiel gas als ‘duurzaam’ bestempelen is even absurd als onwettig”, aldus de samenwerkende milieugroeperingen. ,,Het ondermijnt fundamenteel de geloofwaardigheid van de klimaatmaatregelen van de EU. Fossiel gas is niet schoon, niet goedkoop en geen veilige energiebron.”

De uitspraak wordt pas verwacht in 2025, hoewel de aanklagende partijen hopen dat het hof sneller zal handelen. ,,Er heerst verwarring op de markt, omdat de huidige wet in strijd is met het Europees recht”, aldus advocaat Verheyen.

