Den Haag zet zich schrap voor klimaatrebellen en boze boeren in het centrum en op de A12

Klimaatverandering Eiland Tuvalu met de ondergang bedreigd: ‘Staat er triest voor’

Een land dat door de golven dreigt te worden verzwolgen. In Nederland kunnen we er al eeuwen over meepraten. De Nederlandse ambassade in Nieuw-Zeeland denkt dan ook mee met Tuvalu en andere landen in de regio die door klimaatverandering letterlijk met ondergang worden bedreigd.