Saskia Lodewikus (1967-2023) ademde TSC, ze wist hoe de voetbalclub functioneerde

in liefdevolle herinnering Harry van Wietmar­schen (1926-2018) gunde Corrie haar eigen werk: ‘We waren best geëmanci­peerd’

GEERTRUIDENBERG - Als timmerman trad Harry van Wietmarschen in de voetsporen van zijn vader, die een aannemersbedrijfje had. Hij kwam graag in het café, liever als bezoeker dan achter de toog.