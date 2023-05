Boer Jan Sweep (1933-2019): twee rechterhanden en goed stel hersens

in liefdevolle herinnering Hans Veltman (1945-2022) hield van zijn bestuurs­werk in de Ulvenhout­se gemeen­schap

ULVENHOUT - Hij was 27 jaar penningmeester bij Alliance d’Amitié in Ulvenhout, een van de Nederlandse topverenigingen met handboogschieten. Toch was Hans Veltman verder niet actief als schutter. ,,Hij heeft misschien één keer een handboog vastgehouden.”