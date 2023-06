‘Zomerpontje kan dit jaar niet varen? Onzin!’

Vanwege de werken aan de dijkversterking bij Hansweert , is er deze zomer geen Rondje met het Pontje, tussen Perkpolder en Hansweert. Dit zomerpontje, De Onderneming, zet al sinds 2005 duizenden fietsers en voetgangers over (zowel toeristen als streekbewoners). Maar door de werkzaamheden in Hansweert is het pad bij de steiger afgesloten.

De gemeenten Hulst en Reimerswaal balen, maar passagiers ook. Vogelwaardenaar Maas, die heel vaak gebruik maakt van de tijdelijke veerdienst, is ter plekke poolshoogte gaan nemen. Hij moest ervoor over een hoog hek klimmen en was verbijsterd over wat hij zag: ,,Met twee simpele fietsgoten, kunnen fietsers makkelijk de dijk over naar het dorp. Dit is echt Zeeland op zijn smalst.”