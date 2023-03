Zoeken, kopen en genieten op de grootste rommelmarkt van Zeeland

VOORBESCHOUWING Als Hoek nog iets wil, moet het nu een reeks neerzetten

Na de klinkende overwinning op Sportlust’46 (4-0) van twee weken geleden, volgde voor de selectie van Hoek een vrij weekend. Zaterdag pakt de ploeg van trainer Quincy Rombaut de draad in Harderwijk weer op en speelt het tegen VVOG de derde wedstrijd in de derde periode. ,,Als we nog iets willen, zullen we nu een reeks neer moeten zetten’’, weet verdediger Alexander Embrechts.