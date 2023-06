Zo goed als heldere middag en avond in Hulst

Zo gaat de megawoonto­ren Dok 70 in Terneuzen er uitzien; eerste 15 appartemen­ten zijn verkocht

Vijftien mensen weten het nu al zeker: zij willen in de nieuwe 70 meter hoge woontoren Dok 70 aan de Beurtvaartkade in Terneuzen gaan wonen. Als alles meezit, staat de toren er in de zomer van 2026.