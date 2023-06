Vissen en vogels vinden Grenspark Groot-Saeftinghe in groten getale

Projectleider Richard Rozemeijer constateert het met genoegen. Nadat het Scheldewater vorig najaar de voormalige Hedwigepolder en Prosperpolder instroomde, is het snel gegaan. Er ontstaat een geulenstelsel, waar een aantal vissen al kan blijven als het water zich terugtrekt bij eb. Grotere soorten spoelen bij elke vloed een tijdje mee het gebied in, wijzen vangstproeven uit. Rozemeijer: ,,Op de instroom van vis en andere diertjes komen weer vogels af. Ook daar zien we steeds meer soorten van. De komst van meer vogels geeft aan dat er veel voedsel is te vinden in het gebied. Dat was ook het uitgangspunt, maar het gaat nog wat harder dan waar we op rekenden.”