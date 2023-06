Vestrock dag twee: heupwiegende Maan bevestigt haar status als een van Nederlands grootste popsterren

Update 19.35 uurDe tweede dag van Vestrock is in volle gang. De zaterdag is zonovergoten, het perfecte recept voor een mooie festivaldag in Hulst. Herman Brusselmans, Maan, My Baby, S10 en Merol staan vandaag op het programma, als opwarmertje voor de absolute topnaam: The Prodigy. Hier mis je niets van Vestrock.