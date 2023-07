Veldstation Saeftinghe is duurzaam tophotel voor vogels, vleermuizen, bijen én ringers

Het wachten is op onder meer keukens, sanitair en (slaap)meubels. ,,De levertijd is opnieuw uitgesteld, het wordt nu oktober. Maar het casco van het pand staat, ringers kunnen er al uitstekend uit de voeten’’, meldt projectleider Jan Joris Midavaine van Het Zeeuwse Landschap. Die ringers - mensen die vogels van ringen voorzien - kunnen de komende maanden nog niet overnachten in het veldstation in Grenspark Groot Saeftinghe. Spreeuwen, mussen, vleermuizen, bijen en veel soorten insecten kunnen er al wel terecht. Die vinden allemaal specifiek voor hen ingerichte kamers aan de gevels van het veldstation. En omdat zij niet afhankelijk zijn van leveranciers om hun nest in te richten, kunnen ze allemaal een geschikte kamer betrekken.