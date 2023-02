Van skydiven tot oesters: ludieke valentijnsacties in Zeeland

Samen uit een vliegtuig springen

Echte waaghalzen kunnen indruk maken door uit een vliegtuig te springen. Bij Skydive Zeeland in Arnemuiden kun je tijdens de Valentijn Korting Weken tegen gereduceerd tarief samen een sprong in het diepe maken. Mocht je dit aandurven samen met je geliefde, dan moet je nog wel even geduld hebben, want het springseizoen begint pas in april. De sprong kan zelfs vastgelegd worden met een camera, dus dan heb je meteen een mooi aandenken aan dit memorabele moment.

Romantische partneryoga

Bij Fitness Fitaal in Vlissingen kun je samen met je partner meedoen aan partneryoga. Leden van de sportschool kunnen hun geliefde of andere dierbaren aanmelden voor een speelse valentijnsles yoga. ,,De partners doen mee aan een speciale les duoyoga”, vertelt instructrice Mia Passchier. ,,Je moet elkaar dan helpen om in bepaalde houdingen te gaan staan. De meeste mensen gaan vaak alleen sporten. Op Valentijnsdag kunnen ze dan een keertje aan hun partner laten zien hoe dat gaat.”

Zeeuwse oesters

Volgens Zeeland's Roem uit Yerseke kun je indruk maken op je geliefde door het open steken van een echte Zeeuwse oester. Dat is weer eens anders dan een doosje kersenbonbons.

Ballonvlucht

Ballonvaren Zeeland geeft ter ere van Valentijnsdag zogenaamde ‘love is in the air-tickets’ weg voor een ballonvaart voor twee personen. Samen door de wolken zweven over het Zeeuwse landschap klinkt als het toppunt van romantiek. De kaarten worden weggegeven via de Facebook-pagina van Ballonvaren Zeeland. Op Valentijnsdag worden de winnaars officieel bekendgemaakt. Mocht je niet in de prijzen vallen, dan is een kaartje kopen natuurlijk net zo romantisch - of zelfs romantischer.

Volledig scherm De nieuwste luchtballon van Zeeland. © Edwin van Immerseel