Uiteindelijk is Zeeuws-Vlaanderen toch gewoon een groot dorp

Steen en Philippine sluiten na pittig slot snel vrede: ‘Dit verdiende geen winnaar’

Steen en Philippine leken zich zondag in de derde klasse A neer te hebben gelegd bij een doelpuntloos gelijkspel, maar in de slotminuut sloeg alsnog de vlam in de pan. Joey Dos Santos Galhetas van Philippine pleegde een aanslag op de benen van Steen-speler Remco Dophemont. Er volgde een opstootje. Toen de gemoederen wat bedaard waren, maakte scheidsrechter Hans Panjoel de balans op.