Terneuzen loopt uit, HVV’24 nieuwe nummer twee

Hontenisse-Schijf 0-0: ,,Het is echt ongelooflijk dat we vandaag geen drie punten hebben gepakt tegen Schijf”, vertelde Veli Eryürük na afloop van de wedstrijd. In de eerste helft had de thuisploeg meerdere grote kansen om de openingstreffer te maken, maar liet dat na. In het tweede bedrijf kregen de bezoekers ook nog een aantal kansjes. ,,Schijf was blij met het punt, wij teleurgesteld dat we niet hebben gewonnen. Ik heb het gevoel dat we echt in de hoek zitten waar de klappen vallen, want zo voet dit gelijkspel zeker”, sloot Eryürük af.