Terneuzen krijgt een stadsbrouwerij: bierbrouwer Jos Huijgens begint op zijn 64ste aan een nieuw avontuur

Dode vrouw (25) in water Terneuzen blijkt om het leven gebracht

De dode die vrijdagochtend is gevonden in het water bij de Beneluxweg in Terneuzen, is een 25-jarige vrouw die verbleef in een daklozenopvang aan de Stationsweg. Ze is om het leven gebracht. De 42-jarige man die kort na de vondst werd opgepakt, wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood.