Terneuzen bekroont inhaalrace met titel: ‘Dit team is in een half jaar heel erg veranderd’

Van den Hemel werd in die klasse met Terneuzense Boys al eens kampioen en is de eerste trainer die zich met beide clubs uit Terneuzen van de titel verzekerde . ,,Bij de Boys was ik toen heel trots’’, keek hij terug. ,,En nu ben ik zó blij dat het met Terneuzen ook is gelukt.’’ De trainer gooide in januari – net nadat hij met de club een verlenging overeen was gekomen - in een periode dat het tegenzat de handdoek niet in de ring, maar rechtte zijn rug en gaf daarmee een signaal af. ,,Ik heb toen wel een week bedenktijd gevraagd. Er waren mensen die zeiden: Dit wordt hem niet. Ik heb de spelersgroep bij elkaar geroepen. Als er eentje had getwijfeld, zou ik gestopt zijn. Maar niemand wilde dat.’’