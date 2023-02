't Is behost! Zo vierde Zeeuws-Vlaanderen carnaval op zaterdag

Vrijdag werd nog met een beetje angst en beven naar het weerbericht gekeken; fikse wind en regen waren voorspeld. De carnavalsverenigingen lieten zich de pis niet lauw maken: Ut gaot deur! In heel wat plekken in Zeeuws-Vlaanderen werden optochten gelopen, liep van piepjong tot stokoud er verkleed bij in de straten en was het gezellig druk in de cafés.