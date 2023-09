gastschrijvers Kauwtjes rouwen om dood kleintje

In de buurt waar ik woon zit het vol kauwen. Dat komt door de diverse bomen die achter mijn huis bij de buren in de tuin staan, zoals beuken- walnoten- hazelnoten, enzovoorts. Zelf heb ik geen tuin maar wel een ommuurd terras en daar zie ik een jonge kauw, die pas uit het nest is, rondscharrelen.