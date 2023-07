Stralend zonnig weer in Hulst vandaag

Terneuzena­ren horen forse celstraf­fen eisen voor uitgaansge­weld

Het zou die 15e oktober vorig jaar voor de vier Terneuzenaren een gezellig avondje moeten zijn. In plaats daarvan eindigde die avond in een vechtpartij, verdwenen ze in een cel en verschenen ze woensdag voor de meervoudige strafkamer van de Middelburgse rechtbank.