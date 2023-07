Stralend zonnig weer in Hulst vandaag

Politie gebruikt stroom­stoot­wa­pen bij aanhouding motorrij­der

De politie in Zeeuws-Vlaanderen heeft in de nacht van zaterdag op zondag veel werk gehad aan de aanhouding van een 32-jarige motorrijder uit Axel die meerdere overtredingen had begaan en ook nog eens zwaar ten val kwam. Hij kon pas na gebruik van een stroomstootwapen worden ingerekend.