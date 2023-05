Speelweide voor honden in Hulst; in Kloosterzande en Vogelwaarde is er te weinig draagvlak voor

Colsen Adviesburo voor Milieutech­niek wint award Zeeuws familiebe­drijf van het jaar 2023

Colsen Adviesburo voor Milieutechniek BV uit Hulst is Zeeuws familiebedrijf van het jaar 2023. Het bedrijf troefde donderdag in Middelburg in de finale Den Doelder Pallets in Axel af.