Saaie Hulster gevels maken plaats voor kunstige muurschilderingen

Een groot openluchtmuseum creëren; een route langs de verschillende muurschilderingen in de gemeente, met uitleg over het kunstwerk en de artiest. Dit hadden Paul Cornelis van Hulstart en Lamswaardenaar Frank van Driessche vorig jaar voor ogen en het gaat er nu ook echt van komen.

In totaal moeten er de komende drie jaar tussen de tien en de twaalf muurschilderingen komen op saaie gevels in Hulst en de tien grootste kerkdorpen. De eerste drie locaties voor de murals zijn er al: de zijgevel van het pand van Etos in de Hulster binnenstad, een muur van 't Broodhuisje in de Jacobus de Waalstraat in Lamswaarde en een muur van café 't Verdronken Land in Emmadorp.