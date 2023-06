Rondje op en bruggen over de Hulster vest? Vergeet het maar, te ingewikkeld

Moordver­dach­te Koewacht Elvir S. (33) bedreigde eerder al buschauf­feur, maar lijkt daar niet wakker van te lig­gen

De vorige keer verliet hij de rechtszaal met een brede grijns op zijn gezicht, vandaag weigerde Elvir S. (33) zelfs zijn proces bij te wonen. Hij moet terechtstaan voor doodsbedreigingen tegenover een buschauffeur in Oostende. Al is het maar de vraag of de man wakker ligt van z'n vervolging. Er hangt S., die ook verdacht wordt van de moord op een Oostendse vrouw die gevonden werd in Koewacht, immers nog een veel zwaardere straf boven het hoofd.