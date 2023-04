Muziekschool haalt alles uit de kast voor de open dag; ‘Ik wil ook zo'n groot drumstel’

Inbreker slaat keukenraam in en wordt op heterdaad aangehou­den in Terneuzen

Een 40-jarige man uit Den Haag is aan de Ooievaar in Terneuzen op heterdaad betrapt en aangehouden bij een woninginbraak. De inbreker sloeg een keukenraam in en wurmde zich zo naar binnen. Wat hij buit heeft gemaakt, is onbekend. Toen de agenten bij de woning arriveerden was er niemand te bekennen. Maar de camera's rond het huis, verraadden de identiteit van de inbreker.