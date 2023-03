Met koets of uitvaartbus, in schimmelkist of lijkwade: Zeeuwen bepalen zelf wel hoe hun uitvaart wordt

Herma Jobse van Uitvaartverzorging Jobse in Middelburg: ,,De Levende Kist van Loop, gemaakt van schimmeldraden! Die composteert de overledene binnen twee weken, mét kist. Ja, daar wordt veel naar gevraagd, maar iedereen vindt hem nog te duur.” Dan kiezen ze liever voor een onbewerkte kist van populier of vurenhout, of een draagmand, of een opbaarplateau (draagbaar). Jobse ziet elke week wel een draagbaar voorbijkomen. ,,Vanmiddag heb ik er wéér een.” De overledene ligt daar bovenop, gewikkeld in een lijkwade. ,,Die heb je tegenwoordig in álle kleuren, jeansblauw, rood, naturel: wat je maar wil. Je hebt draagbaren van wilgentenen, van palmbladeren, van bamboe.”