Meer dan kwart van kantoorruimte in Hulst heeft een te laag energielabel

met video en poll Max (7) uit Terneuzen legt het uit: de koning houdt van spelletjes en daarom vieren we elk jaar Koningsspe­len

In heel Nederland werden ruim 1 miljoen kinderen vrijdag zonder ontbijt naar school gestuurd. Want daar was een gezamenlijk Koningsontbijt het begin van de Koningsspelen. Gezond eten en actief bewegen, daar draaide het ook op de Prins Willem van Oranjeschool in Terneuzen om.