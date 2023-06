Lichte bewolking in Hulst vanmiddag en vanavond

Bittere pil voor apotheek Reynaert in Hulst: door personeels­te­kort gaan de deuren twee maanden dicht

Apotheek Reynaert in Hulst kampt met zó'n groot personeelstekort dat de deuren twee maanden lang dicht blijven. Nhut Le is zeker niet de enige Zeeuwse apotheker die werknemers tekort komt. ,,We krijgen niet eens reacties op onze vacatures.”