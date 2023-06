Leerlingen Ter Doest draaien voor een dag restaurant 't Schor; zelf niet mee-eten, wél afwassen

Update 15.45 uur Uitbater Troepje (81) in Terneuzen­se Noord­straat geslagen en gestoken bij uit de hand gelopen diefstal, verdachte (20) aangehou­den

Bij een uit de hand gelopen winkeldiefstal in de Noordstraat in Terneuzen is vrijdagochtend de 81-jarige uitbater van Troepje in zijn gezicht geslagen en gestoken. De politie heeft een 20-jarige verdachte aangehouden.