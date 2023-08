Jongeren vernederen en slaan tiener tot tranen toe in Zelzate, beelden gaan massaal rond: ‘Hier, kus onze voeten’

met videoDe politie in Zelzate onderzoekt een gewelddadig incident waarbij een groep jongeren een weerloze tiener vernedert en toetakelt. Videobeelden gaan rond op internet. ,,We kregen de beelden gisteravond onder ogen", klinkt het bij de lokale politie. ,,We vermoeden dat we de jonge verdachten snel zullen identificeren.”

Ze gaan door merg en been, de videobeelden die de ronde doen op sociale media. Een jonge tiener wordt omsingeld bij de sporthal in Zelzate door een groep leeftijdsgenoten. Hij is in paniek en helemaal weerloos tegen zo’n grote bende. De jongen snikt en lijkt te proberen zijn aanvallers te kalmeren, maar daar hebben ze geen oren naar.

Op z’n knieën

Allicht in de hoop om erger te voorkomen, gaat hij in op de vraag van de jongeren om op z'n knieën te zitten. Hij snikt. Iemand duwt het hoofd van de weerloze jongen naar beneden, een stuk of vijf agressors steken een voet onder zijn gezicht. “Kus, Kus!” roepen ze, waarna het plots enkele seconden slagen regent naar het hoofd van het jonge slachtoffer.

Volledig scherm Op de beelden is te zien hoe de jongeren de tiener hun voeten willen laten kussen. © rv De beelden bereikten gisteravond ook de burgemeester van de Belgische plaats, net over de grens met Zeeuws-Vlaanderen, en de lokale politie. Volgens de zone gebeurde het incident vrijdag al. ,,Het gaat om een minderjarig slachtoffer, ook de verdachten lijken leeftijdsgenoten", klinkt het bij politiezone Puyenbroeck. ,,We hadden deze ochtend nog contact met het slachtoffer en zijn ouders. Het slachtofferverhoor is dus bezig.”

De politie benadrukt dat ze het incident zwaar opneemt. ,,We sturen de beelden intern door naar al onze teams”, stipt ze aan. ,,We vermoeden dat het voornamelijk om jongens uit Zelzate gaat en denken dat we de verdachten snel zullen identificeren.”

“Wij nemen dit zeer ernstig op. Het is afschuwelijk wat daar op die beelden gebeurt. Ik veroordeel dit soort gedrag met elke vezel in mijn lijf”, reageert Brent Meuleman, burgemeester van Zelzate. ,,De ouders van het slachtoffer hebben me gisteravond gecontacteerd om het voorval te melden. De politie is al de hele dag bezig met het onderzoek. Ik hoop dat die gasten geïdentificeerd worden en dat er gerechtigheid zal zijn voor het slachtoffer.”