Internationaal gelegenheidsorkest werkt aan Reynaertlied

Deze acht Zeeuwse scholen krijgen een groen plein

Acht Zeeuwse basisscholen krijgen dit jaar geld om hun grijze schoolplein te vergroenen. De regeling was erg populair: in totaal dienden 22 scholen uit 17 gemeentes een aanvraag in. Scholen die naast de subsidie grepen, krijgen van waterschap Scheldestromen vier bomen om hun plein te planten.