Hulster politici laten zich na de zomer nog eens uitleggen wanneer PFAS-onderzoek op de rol staat

De onrust in Hulst - in elk geval in de gemeenteraad - laait de laatste weken weer op, na berichten over veel te hoge concentraties schadelijke stoffen in het bloed van Vlamingen die dicht bij de fabriek 3M bij Antwerpen wonen. Testuitslagen zijn ook nodig om schadeclaims te kunnen indienen, stellen diverse partijen in Hulst. Samen een motie indienen, lukte drie fracties niet. Tijdens de raadsvergadering bleef er maar één over. Maar ook Groot Hontenisse-Hulst trok haar motie (tijdelijk) in, omdat de fractie niet genoeg steun kreeg.