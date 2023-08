Hulst zoekt nieuwe leerkrachten: aantal basisschoolleerlingen stijgt sneller dan aantal inwoners

Stef tovert een lach op je gezicht

‘Had iedereen maar een Stef in zijn leven’, schreef Leonie Berden uit Axel in haar bijdrage aan de rubriek Gastschrijvers. Stef is de 18-jarige buurjongen van Leonie met Downsyndroom. Hij verraste haar met een handgeschreven uitnodiging voor een date op het terras. Veel lezers reageerden op het verhaal van Leonie. Wat vond Stef zelf van al die aandacht? We vroegen het aan Stefs moeder Sandra Koekoek.