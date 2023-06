Hulst heeft cadeautje voor eigenaren slecht geïsoleerde woningen

Net als veel andere gemeenten zet Hulst fanatiek in op het verbeteren van duurzaamheid. Isoleren is - zeker in panden met een E-, F- of G-label - een zeer lonende manier om woningen te verduurzamen. Isoleren leidt niet alleen tot duurzamer gebruik van energiebronnen. Het verlaagt ook energiekosten en het is comfortabelere in de woningen, meldt de Hulster wethouder duurzaamheid Gino de Pauw.