‘Houd meer rekening met alle verkeersdeelnemers op Rapenburg!’

Dat is de lezing die inwoners van Vogelwaarde van vertegenwoordigers van de gemeente Hulst horen. Maar voorzitter Cathy Maas van de dorpsraad en Rapenburgbewoner Franklin Bockstael betwijfelen of het verhaal klopt.

Als Hulst de plannen uitvoert die nu op het stadhuis liggen, hoeft ze waarschijnlijk niet lang op ongelukken te wachten. En gemiddeld mogen voertuigen niet harder dan 55 kilometer per uur rijden, er zijn wegpiraten genoeg die ‘80, 90 kilometer per uur aantikken'. Op maandagavonden 10 en 17 juli kunnen inwoners van Vogelwaarde terecht in het dorpshuis om suggesties en ideeën te spuien. De gemeente is er die avond niet bij, die houdt op een later tijdstip een eigen informatiebijeenkomst.