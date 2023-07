Het Land van Reynaert moet als streek de streken van de sluwe vos in de spotlights houden

Ketchupfa­briek in Graauw maakt nu ook relish (en je kunt het proeven op hun eigen foodtruck­fes­ti­val)

Patrick Keizer uit Graauw is al bijna tien jaar samen met zijn vrouw Lineke druk met zijn ketchups, tomatensauzen en sinds kort met een relish. Alle producten zijn gemaakt zonder toevoegingen, maar met ‘tweede keus’-tomaten en -paprika’s uit Westdorpe. De rode uien komen van D’Hont uit Groede, waar de ketchup en de relish in een stalletje langs de weg te koop zijn, al is het ook leuk om bij de Ketchupfabriek zelf langs te gaan.