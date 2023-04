Het kan bijna niet meer mis, maar bij Terneuzen nemen ze ‘kampioen’ nog niet in de mond

Terneuzen praat met eigenaar over restaura­tie vervallen hoeve Koewacht: ‘Of we handhaven bekijken we daarna’

Om te voorkomen dat een vervallen historische boerderij aan de Hazelarenstraat in Koewacht instort, gaat de gemeente Terneuzen met de eigenaar praten over restauratie van het rijksmonument. Een woordvoerder van de gemeente: ,,Daarna beoordelen we of we als gemeente zullen handhaven of niet.”