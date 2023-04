Glimmend chroom en stijlvol geklede chauffeurs: het was weer tijd voor de dijken- en krekenrally in Hulst

De blinkende bolides vormen een mooi schouwspel en trekken veel bekijks. Sommige eigenaars zijn nog druk in de weer. Nog even een controle onder de motorkap of met een poetsdoek vlug een vlekje wegvegen. De groene Austin Healey 100/6 van Rens Verhoeff uit Koudekerke valt al op door het typische motorgeluid. ,,Ik ben een echte liefhebber. Eerst had ik een Triumph, maar toen deze Austin uit 1959 in beeld kwam, ging een jongensdroom in vervulling.”