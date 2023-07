Gemeente Stekene verwelkomt McDonald’s bij Expressweg net over de grens bij Hulst

Sassenaren maken zich zorgen over de veiligheid op de Westkade door komst distribu­tie­cen­trum

De vestiging van een groot distributiecentrum van Panattoni aan de Westkade in Sas van Gent is nog lang geen gelopen race. Althans, als het aan D66 en de PVV ligt. Ook de stadsraad maakt zich grote zorgen over de verkeersveiligheid op de kade.