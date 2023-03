‘Effe naar de Mac’; plannen voor McDonald’s op steenworp afstand van Hulst

portret Esther (43) uit Terneuzen kampt met hersenlet­sel: ‘De bom barstte in mijn hoofd en gek genoeg voelde dat fijn’

Wat had Esther Baeten (43) nog graag bij Dow gewerkt. En wat had ze graag kinderen gewild. Maar dat is niet zo. En het zal ook niet meer gebeuren. Noodgedwongen, als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel. ,,Ik zeg altijd maar dat ik op mijn 33ste al met pensioen ben gegaan.”